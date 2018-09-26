İzmit, Türkiye’nin en önemli güreşçileri için hazırlanıyor

İzmit Belediyesi tarafından bu sene 6’ncısı düzenlenecek Altın Kemer Yağlı güreşlerinin basın toplantısı bir restoranda gerçekleştirildi. Toplantıda İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Öztürk, Kırkpınar başpehlivanlarından Faruk Akkoyun, Tanju Gemici, eski dünya şampiyonu Ömer Aslantaş, sporcular ve basın mensupları yer aldı.

Toplantıda söz alarak birinciliği hedeflediğine değinen Yağlı Güreşçi Faruk Akkoyun, “Kısa zaman olmasına rağmen, İzmit Güreşleri Türkiye’de sayılı güreşler arasına girmeyi başarıyor. Bu sene de çok iyi sporcuların katılacağı bir güreş olacak. Ben de ev sahibi olarak bu güreşleri önemsiyorum. Çok iyi hazırlandım. İnşallah altın kemeri almayı hedefliyorum” dedi.

Organizasyonu sürekliliğe dönüştürmenin çok önemli bir konu olduğuna dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Yeni bir heyecanın arifesindeyiz. Önümüzde Paşa Yağlı Güreşlerinin en büyük hediyesi Altın Kemer güreşleri ile huzurunuzdayız. Bir şeyi yapmak kadarı, o şeyi sürekliliğe dönüştürmek, geleneksel hale getirmek önemlidir. Biz Paşa Yalı Güreşlerine ilk başladığımız zaman hedefimiz sürdürülebilir ve Türkiye çapında ses getirecek bir organizasyon yapmaktır” diye konuştu.

Güreş müsabakası ile birçok konuda ülkeye ve şehre katkı sağlamak istediklerine dikkat çeken Doğan, “Birincisi ata sporuna destek için yapıyoruz. İkincisi mevcut bu güreşi yaparken kardeşlerimize destek için yapıyoruz. Üçüncüsü, özellikle yeni neslin bu spora da ilgi duyup, bu spordu da yapmasına teşvik etmek için. Bir başka nedeni güreş severleri böyle heyecanlı Kırkpınar havasında bir güreş seyretmesine vesile olmak için yapıyoruz. Ve bir nedeni de şehrimizi Türkiye’de daha fazla konuşturmak ve cazibesini arttırmak için yapıyoruz” şeklinde konuştu.

6’ncı Altın Kemer Yağlı Güreşleri İzmit’te bulunan Yenişehir Er Meydanı’nda 29 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Güreşlere Türkiye çapında yağlı güreş alanında büyük başarılar elde eden, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz ve İzmitli Faruk Akkoyun katılacak. 65 başpehlivanın güreşeceği müsabakalarda 600 güreşçi ter dökecek.

İHA