İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor maç sonucu: 80-83

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda oynadığı ve normal süresi 68-68 eşitlikle geçilen maçta İzmit Belediyespor’u uzatma sonunda 80-83 mağlup etti.

09 Kasım 2019, Cumartesi 21:30
- A +
İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor maç sonucu: 80-83

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda oynadığı ve normal süresi 68-68 eşitlikle geçilen maçta İzmit Belediyespor’u uzatma sonunda 80-83 mağlup etti.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Dağder Dağlı, Taner İbin, Hande Öztürk

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı, Talbert 7, Williams 23, Gizem Yavuz 16, Grigalauskyte 15, Nazlı Bircan Gökdemir, Cado 11, Gamze Takmaz 8, Melek Yusufoğlu

OGM Ormanspor: Robinson 24, Paris 6, Naile Çırak, Nilay Kartaltepe 3, Pelin Derya Bilgiç 18, Damla Gezgin 8, Ogunbowale 24

1. Periyot: 20-15

Devre: 31-33

3. Periyot: 49-60

Normal süre: 68-68

Beş faulle çıkan: 31.27 Paris (OGM Ormanspor)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...