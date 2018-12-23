İzmit Belediyespor, Kayseri Basketbol karşısında hata yapmadı: 77-69

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol’u 77-69 yendi.

23 Aralık 2018, Pazar 02:08 Son Güncelleme:
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İzmit Belediyespor, Kayseri Basketbol karşısında hata yapmadı: 77-69

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol’u 77-69 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | İzmit Belediyespor: 77 - Bellona Kayseri Basketbol: 69

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Yücel Çilingir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız, White 16, Mosby 25, Marina Baş 10, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 12, Ceyda Sinan 9

Bellona Kayseri Basketbol: Meryem Gültekin 2, Ezgi Manlacı, Miljkovic 13, Anderson 11, Ivankovic 14, Gizem Sezer, Gamze Takmaz 2, Ibekwe 27

1. Periyot: 27-10

Devre: 38-30

3. Periyot: 61-47

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