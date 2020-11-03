İzmit Belediyespor galibiyet istiyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, 2 haftalık galibiyet hasretini yarın Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında sonlandırmayı hedefliyor.

Ligdeki son 2 maçında Çankaya Üniversitesi ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’la karşılaşan İzmit temsilcisi, bu karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrıldı.

İzmit Belediyespor, yarın deplasmandaki Hatay Büyükşehir Belediyespor maçından galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Kulüp başkanı Uğur Koştur, AA muhabirine, takımlarının bir haftada 3 karşılaşmaya çıktığını söyledi.

Geçen hafta rakipleri Aluinvent DVTK Miskolc’u yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde gruplara kaldıkları maça odaklanıldığı için ligdeki motivasyonun düşmüş olabileceğini ifade eden Koştur, "Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla yeniden bir çıkış yakalamak istiyoruz. 2 maçta son periyotlarda kaybettik. Bununla ilgili teknik ekibimiz oyuncularla görüşüyor. Gerekli önlemleri alacağız. İnşallah Hatay’dan galibiyetle döneceğiz." diye konuştu.