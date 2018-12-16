İzmit Belediyespor, Beşiktaş karşısında hata yapmadı: 68-63

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında İzmit Belediyespor, Beşiktaş’ı 68-63 yendi.

16 Aralık 2018, Pazar 20:01
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İzmit Belediyespor, Beşiktaş karşısında hata yapmadı: 68-63

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında İzmit Belediyespor, Beşiktaş’ı 68-63 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi - İzmit Belediyespor: 68 Beşiktaş: 63

Salon: Atatürk

Hakemler: Turgut Işık, Mustafa Akıllıoğlu, Anıl Veziroğlu

İzmit Belediyespor: White 17, Mosby 4, Marina Baş 4, Gizem Yavuz 16, Ceyda Sinan 9, Ferda Yıldız, Melike Bakırcıoğlu 3, Melek Yusufoğlu 6, Emel Sığırcı 2, Neslihan Ölçek 7

Beşiktaş: Mitchell 18, Esra Erden Atacan 2, Bahar Çağlar 6, Kübra İmren Siyahdemir 6, Akhator 19, Epoupa 12, Melek Uzunoğlu

1. Periyot: 18-21

Devre: 35-37

3. Periyot: 53-48

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