İzmit Belediyespor: 103 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 64

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında İzmit Belediyespor, Elazığ İl Özel İdare’yi 103-64 mağlup etti.

07 Ekim 2020, Çarşamba 17:22 Son Güncelleme:
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İzmit Belediyespor: 103 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 64

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında İzmit Belediyespor, Elazığ İl Özel İdare’yi 103-64 mağlup etti.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Ziya Özorhon xx, Alper Elçikoca xx, Seda Esen xx

İzmit Belediyespor: Çağla Nur Uzundurukan x 1, Miray Şahin x 5, Gülşah Duman xx 13, Kübra Erat xx 12, Elif Emirtekin x 9, Egle Siksnuıte xxx 23, Ericak Wheeler xx 14, Saadet Aysu Keskin x, Milica Jovanovic xx 20, Clarissa Cristina Dos Santos xx 4, Defne Melissa Paylar xx 2

Başantrenör: Fırat Okul

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz x 2, Chennedy Nicola Carter xx 10, Naile Çırak xx 5, Nihan Demirkol xx 7, Sera Özelçi xx 7, Gizem Sezer, Alena Hanusova xxx 18, Tuğçe Dik, Nika Baric xxx 15

Başantrenör: Osman Olcay Orak

1. Periyot: 29-22 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 48-35 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 80-44 (İzmit Belediyespor lehine)

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