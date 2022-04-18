İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen, Kocaelispor’un 1997 yılında ilk kez kazandığı Türkiye Kupası zaferinin 25. yıl dönümü programı, geçtiğimiz akşam Wellborn Otel’de Kocaelispor efsanelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda Kocaelispor’da önemli başarı elde eden isimlere hediyeleri takdim edildi. Etkinliğe katılan futbolcular Türkiye Kupası Zaferinin 25. Yılına özel yaptırılan formalarla hediyelerini almaya çıktılar.

DUYGU DOLU ANLAR

Konuklar program öncesinde salon girişinde Kocaelispor tarihinin önemli anlarının fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdiler. Gece Kocaelispor’un Türkiye Kupasını kazandığı döneme dair hazırlanan 15 dakikalık video gösterimiyle başladı. Video gösterimi sonrası çok sayıda Kocaelispor taraftarı duygu dolu anlar yaşadı.

GENİŞ KATILIM

Yurt içinden ve yurt dışından spor camiasının birçok önemli isminin yer aldığı programa İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Kocaelispor’un efsane başkanı olan Sefa Sirmen, Türkiye Kupasını kazanan takımın teknik direktörü Holger Osieck, çeşitli dönemler Kocaelispor’da başkanlık, teknik direktörlük, yöneticilik, futbolculuk yapmış çok sayıda isim ve taraftarlar katıldı.

ŞAMPİYON KADRO DA KATILDI

Programda ayrıca Türkiye Kupasını kazanan Kocaelispor ekibinde yer alan Kaptan Osman Çakır, Dumitru Stingaciu, Misko Mirkovic, Nuri Çolak, Evren Turhan, Ahmet Dursun, Tayfur Havutçu, Bülent Uygun, Kaan Dobra, Orhan Kaynak, Engin Öztonga, Alper Boğuşlu, Emre Numan Bayraktaroğlu, Faruk Yiğit, Soner Boz, Toprak Kırtoğlu da yer aldı.

“BURASI MİS GİBİ İSMET PAŞA STADI KOKUYOR”

Etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Kocaelispor’un en değerli isimlerini burada görebilmek belediyemiz ve şahsım adına büyük gurur, büyük onur. Burası aslında mis gibi İsmet Paşa Stadı kokuyor. O İsmet Paşa Stadının müthiş kokusu yayıldı az önce. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Kocaelispor 25 yıl önce, 16 Nisan 1997 tarihinde ilk defa Türkiye Kupasını kazandı. O kupanın mimarlarıyla bir araya gelmek istedik. Bu akşamın düzenlenmesinin fikir babası çok kıymetli Osieck oldu. Bu fikrin öncülüğünü eden değerli Osieck’e çok teşekkür ediyorum.

“RÖNESANS TABLOSU GİBİ GECE”

Sefa Sirmen başkanımızdan, Osieck teknik direktörümüze, Kaptan Osman’dan, o dönemin ‘Biz bitti demeden bitmez’ diyen yürekli futbolcularımıza, yönetim kadrosuna, top toplayıcısından malzemecisine ve ne olursa olsun yeşil siyah renklere destek veren Kocaelispor taraftarlarıyla bu akşam Rönesans tablosu gibi gece yaşıyoruz. 1999’da depremden çıktı bu takım ve bu kentin en büyük moral kaynağı oldu.

“HAYALİMİZDEN VAZGEÇMEDİK”

Depremde bile yıkılmadı ve o sene dahi ligde kalmayı başardı. Ama yıllar geçtikçe ne yazık ki kötü şeyler yaşandı. Gelinen bu noktada İnşallah Kocaelisporumuz bu sene 1.ligde kalacak ve seneye hak ettiği gibi olması gerektiği gibi Süper Ligde yerini alacak. Biz buna gönülden inanıyoruz. Her ne olursa olsun sonuna kadar siyaset üstü büyük bir dayanışma duygusuyla destekliyoruz ve dualarımız da Süper Lig mücadelesi için. Buna inanmak istiyoruz. Bu hayalimizden hiçbir zaman vazgeçmedik, şimdi de vazgeçmiyoruz.

“GÜZEL BAŞARILAR BİZİM OLACAK”

Halkın takımı Kocaelispor taraftarının da gücüyle kendini Süper Ligde de Avrupa kupalarında da görecektir. Misafirlerimizle Bandırma Spor maçını statta izledik. İyi ki gelmişler uğur getirdiler bize. Onların uğuruyla dünkü maçımızı zaferle noktaladık. İnşallah çok daha güzel başarılar bizlerle olacak. Sefa başkanımız o dönemde yokluklar içerisinde müthiş bir özveriyle müthiş bir başarıya imza attı. Ben bu kent adına şahsım adına, belediyemiz adına, bütün camia adına teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız başkanım, iyi ki bizimlesiniz.

“ÖNEMLİ OLAN DAYANIŞMADIR”

Belediye olarak biz sadece elçi olmak istedik. Bu camiayı bir araya getirmek istedik. Aslında emek veren sizlersiniz. Biz istedik ki o eski duyguyu, o eski ruhu, o eski birlikteliği ve dayanışmayı ufacık da olsa yaşatalım. Biz bir ilçe belediyesiyiz. Ekonomik anlamda belki çok fazla destek olamıyoruz ama bazen milyonlar harcarsınız ruhu yakalayamazsınız. Milyonlar verirsiniz ama o dayanışmayı geri getiremezsiniz. Önemli olan milyonlar değil önemli olan o ruhtur, o dayanışmadır, kenti bütünleştirmektir, kenti bir araya getirmektir.

“KOCAELİSPOR’U SİYASİ SERMAYE OLARAK DÜŞÜNMÜYORUZ”

Önemli olan siyaset üstü bir Kocaelispor ruhunu bu kentte yeniden diriltmektir. Başarının en önemli anahtarının bu olduğunu düşünüyorum. Biz de elimizden geldiği kadar bu ruhu tekrar yaşatmak için var gücümüzle, bütün kaynaklarımızla destek vermeye devam ediyoruz. Kocaelispor’umuzun eski günlerine dönmesi için bütün samimiyetimizle, iyi niyetimizle, Kocaelispor’u hiçbir şekilde siyasi sermaye düşünmeden, Kocaelispor’un tamamen bu kentin markası olduğu bilinciyle hareket ettiğimizi bir kez daha söylemek istiyorum” dedi.

“KOCAELİSPOR’UN KALBİMDEKİ YERİ BAŞKA”

Holger Osciek ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Kariyer hayatımda çok şeyler yaşadım. Dünyanın her yerini gezdim fakat bu videoyu gördüğüm zaman, tüylerim diken diken oluyor. Çok şanslıyım, harika bir takım ve süper oyuncularla birlikte çalıştım. Çok çalıştık, bu başarı kesinlikle hak edilmiş bir başarı. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum ve memnunum. Özellikle Fatma Başkan’a böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Burada olmak inanılmaz bir duygu, burada olmak harika. Bir çok yerde çalıştım ama Kocaeli’nin yeri ayrı. Kocaelispor’un yeri kalbimin çok derininde saklı.”

“KOCAELİSPOR BU KENTİN MARKASI”

Kocaelispor’un efsane başkanlarından Sefa Sirmen programda yaptığı konuşmada, “Böyle bir geceyi bize yaşattığı için Kocaelispor’un 25 yıl önceki başarısını gündeme taşıdığı için Fatma Başkana çok teşekkür ediyorum. Birçok işleri var, birçok hizmeti var ama bana göre bu yaptıklarının en iyisi. Çünkü Kocaelispor bu kentin markası, marka değeri. Biz Kocaelispor’da görev yaparken hiçbir zaman siyaseti düşünmedik. Yönetim kurulunda çalıştığımız arkadaşlar her siyasi görüşten olan insanlardı. Birlikte çalıştık, birlikte başardık. Kocaelispor’un daha iyi yerlere gitmesi için özellikle yöneticilere ve sanayicilere büyük görevler düşüyor.

“KOCAELİSPOR’U AYAĞA KALDIRMAMIZ LAZIM”

Bu kent Türkiye’nin en büyük sanayi merkezi. Bizim başkanlık yaptığımız zamanlarda yetki bölgemizde maalesef sanayi kuruluşu yoktu. Bir tek SEKA vardı ama şimdi 18 bin tane sanayi kuruluşu var. Kocaelispor’un para ihtiyacı olmaz. O nedenle bunu harekete geçirmek lazım. Kocaelispor böyle düştü, çıktı gibi hadiseler yaşamamamız lazım. Yine ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Bu Kocaelispor’un tarihine yakışmıyor. Kocaelispor’u hep beraber ayağa kaldırmamız lazım. Kocaelispor’u eski günlerine daha güzel günlerine hep birlikte getirmemiz lazım.

“ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON”

Kocaelispor’un efsanevi kaptanlarından Osman Çakır programda yaptığı konuşmada, “Başta Fatma Kaplan Hürriyet başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 3-4 senedir kendileri inanılmaz güzel bir organizasyon içerisinde. Eski Kocaelispor ruhunu yaşatmaya çalışıyor. En büyük teşekkür Fatma hanıma. 25 yıl önce Kocaelispor’un marka olmasını sağlayan büyük efsane başkanımız Sefa Sirmen’e, Sefa Sirmen ile birlikte hareket eden yönetim kurulu üyelerine, büyük taraftarımıza bizle 24 saat geçiren tesislerdeki personelimize teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılan tüm futbolcu, antrenör, başkan ve taraftarlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Çok güzel bir organizasyon. Birlik ve beraberliğin Kocaelispor için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırladık. İnşallah bu samimi birliktelik Kocaelispor’dan hiçbir zaman ayrılmaz” dedi.