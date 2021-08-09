

İZMİR, (DHA)

BÖLGESEL Amatör Lig ekiplerinden İzmirspor'da yönetim kulübe gelir sağlamak amacıyla forma kampanyası başlattı. Tanesi 100 TL'den satışa çıkacak formalar için yönetim tüm İzmir'den destek bekliyor. Asbaşkan Ali Koyuncuoğlu, elde edilen gelirle İzmirspor'u eski günlerine döndürmeye çalışacaklarını belirterek, "Kampanyaya ilk desteği biz verdik. Yönetim olarak 1000 adet forma aldık. Şimdiden taraftarlarımızdan çok talep var" dedi.

Kampanyanın sadece İzmirspor'la sınırlı kalmasını istemediklerini dile getiren Koyuncuoğlu, "İzmir'in adını taşıyan tek kulübüz ve tüm şehrin takımıyız. Göztepe , Karşıyaka, Altay, Altınordu, Bucaspor taraftarlarını desteğe davet ediyoruz. Ayrıca ticaret odaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ve Konak Belediyeleri başta olmak üzere bir çok yerel yönetimin arkamızda olacağına yürekten inanıyoruz. Formalarımız, yarın kulüp binamızda satışa sunulmaya başlayacak" diye konuştu.