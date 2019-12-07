İZMİR, (DHA)
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta 4'te 4 yaparak 5. sıraya yükselen İzmirspor yarın deplasmanda 9. sıradaki Yalova Kadıköy'le karşılaşacak. Müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Üst üste 3 mağlubiyet alan sondan 2. sıradaki Bucaspor, zirve takipçisi Yalovaspor'u konuk edecek. Namağlup lider Çiğli Belediyespor, Gebzespor deplasmanında terleyecek. Torbalıspor ise Atlasspor'u ağırlayacak.
Ligde 8. Grup'ta yenilgisiz lider Bergama Belediyespor, deplasmanda son sıradaki Bölmespor'la karşılaşacak. Program şöyle 8. Grup: Aliağa Futbol-Bigadiç Bld, Bolvadin Bld-Aydın Yıldızspor, Ayvalıkgücü Bld-Manisa Sanayispor, Yunus Emre Bld-Gönen Bld, Sökespor-Sandıklıspor, Bornova Yeşilova-Salihli Bld. 7. Grup: Ortaca Bld-Denizli Sarayköy, Çal Bld-Yatağanspor. Tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak.