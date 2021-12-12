İzmirliler, Runatik’le antrenman yaptı

Fanatik’in ’Herkes Buraya, Runatik’le Koşmaya’ sloganıyla okurlarını koşmaya çağırdığı koşu etkinliği Runatik, İstanbul’un ardından dün İzmir’de düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde Bostanlı Sahili’nde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, antrenör önderliğinde hep birlikte müzik eşliğinde ısındı. Ardından katılımcılar hız seviyelerine göre gruplara ayrılarak Bostanlı-Karşıyaka sahili boyunca koştu. Etkinlikte sporseverlere üzerinde ’Runatik’ yazılı koşu atletleri hediye edildi. Koşunun ardından hep birlikte soğuma etkinliğine katılan kişiler, yeni haftaya zinde kalarak hazırlandı.

'Hedefimiz haftada en az 3 antrenman yapmak'

Etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Fanatik Genel Müdür Yardımcısı Efe Kavuşturan, "İstanbul’da başlattığımız etkinliği İzmir’e taşıdık. Hep beraber Runatik ve Karşıyaka One Team ile bugün İzmir’deyiz. Aralık ayı boyunca 11 etkinlikle faaliyetlerimize devam edeceğiz. 2022 süresince de insanları sporla buluşturduğumuz etkinliklere devam ediyor olacağız. Şu anda bizim hedefimiz haftada en az üç antrenman yapmak .Bunlardan ikisi İstanbul’da biri İzmir’de olacak gibi gözüküyor. En azından farklı bir il için daha yeni etkinlik takvimi oluşturmayı planlıyoruz. Önümüzdeki aylar içerisinde farklı spor dallarında hem de farklı illerde insanlarla sokakta buluşarak faaliyetlerimize devam etmeyi planlıyoruz. Katılmak isteyenler sosyal medya hesaplarımızdan ve websitemizi takip ederek etkinlik takvimlerine ulaşabilirler. Katılım ücretsizdir" dedi.

Asıl amacın ideal hareketliliği sağlamak olduğunu belirten Takım Antrenörü Faiz Özkan, "Biz Karşıyaka One Team olarak uzun süredir antrenmanlarımıza devam ediyorduk. Şimdi Runatik ile birlikte etkinlikler düzenleyerek çalışmalarımızı genişlettik. Amacımız kitleleri hep beraber hareket ettirmek" derken Takım Kaptanı Tümer Gülümserler ise, "Karşıyaka One Team olarak 6 yıldır İzmir’in çeşitli bölgelerinde antrenmanlar yapıyorduk. Artık Runatik ile beraber hep birlikte harekete geçtiğimiz yeni oluşuma geçtik" ifadelerini kullandı.