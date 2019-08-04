İZMİR, (DHA) - İzmir doğumlu Milli Yüzücü Emre Şakçı, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Turkcell Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamadaki derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını kazandı. Büyük bir başarı elde eden 22 yaşındaki sporcu hem İzmir'in hem de Türkiye'nin gururu oldu.

İzmir'de 2001 yılında havuz macerasına başlayan Emre Şakçı, 2005'te Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü'nde lisanslı olarak yüzmeye başladı. 2010 senesinden sonra Fenerbahçe'ye katılan İzmirli Emre, 2017'de Turkcell Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, erkekler 50 metre kurbağalama seçmelerinde 26.67 ile gençler dünya rekorunu kırdı.