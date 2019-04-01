İzmirli sporculardan büyük başarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, bünyesinden yetiştirdiği sporcularla ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor. İzmirli sporcuların ülkemize kazandırdığı son madalyalar judodan geldi. Hafta sonu Rusya ve Arnavutluk'ta düzenlenen şampiyonalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları iki altın, bir bronz madalya elde etti.

"Altın adam" Musa

Rusya'da yapılan Ümitler Avrupa Kupası’nda Musa Şimşek, tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 20 ülkeden 325 sporcunun yer aldığı şampiyonada ilk turu maç yapmadan geçen Büyükşehir Belediyesporlu Musa Şimşek, ikinci turda Moldovalı rakibi Dan Stanila’yı yenerek çeyrek finale çıktı. Bu turda da Danimarkalı David İvanian’ı mağlup eden Şimşek, yarı finalde Rus Astemir Marev’i geçti ve finalist oldu. Altın madalya yolundaki son karşılaşmasında ev sahibi Rusya'dan Abdul-Kerim Tasuev’i de yenmeyi başaran Musa Şimşek, birincilik kürsüsünde ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırdı.

Balkanlar'dan çifte madalya

Arnavutluk'un başkenti Tiran’da düzenlenen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası’nda ise Şayan Nesirpur altın, Çiçek Akyüz ise bronz madalya kazandı. 9 ülkeden 120 sporcunun tatamiye çıktığı şampiyonada İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcularından Şayan Nesirpur +100 kiloda tüm rakiplerini yenerek altın madalyaya uzandı. 48 kiloda ise Çiçek Akyüz üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalya kazandı. Bir altın, iki gümüş ve altı bronz madalya kazanan Türkiye Milli takımı ise şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımları Baş Antrenörü Mesut Kapan, "Sporcularımızın uluslararası şampiyonalardaki başarıları göğsümüzü kabarttı. Altyapımızdan yetişen gençlerin milli formayla kazandığı madalyalar bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

İHA