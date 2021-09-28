İzmirli okçu Sıla zirvede

İZMİR, (DHA)

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un sporcularından 16 yasındaki okçu Sıla Özdemir, Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 8-12 Eylül tarihleri arasında Antalya'da düzenlediği 2021 Açıkhava Türkiye Şampiyonası'nda klasik yay büyük kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Kendisinden yaşça büyük rakipleriyle yarışıp zirveye çıkan genç sporcu, 11 yaşında başladığı kariyerinde daha önce Türkiye rekoru kırarken, bu yıl da 17-22 Mayıs tarihleri arasında Slovenya'nın Catez şehrinde düzenlenen Avrupa Gençlik Kupası 1'inci Ayak Yarışmaları'nda Yıldız Milli Takım ile klasik yay karışık takım kategorisinde Avrupa 2’ncisi olma başarısı gösterdi.

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