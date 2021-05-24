Play-Off başladığından beri her İzmirli’nin kurduğu final hayali gerçek olurken ilk kez kentin iki takımı finalde rakip oldu. Göztepe ’den sonra Süper Lig ’e yeni sezonda bir temsilci daha göndermesi kesinleşen İzmir, 18 yıl sonra Süper Lig’de iki takımla mücadele etme hakkı kazandı. İzmir’de 1914 yılında kurulan 107 yaşındaki Altay finali kazanması halinde 18 yıl sonra, 1923’te kurulan 97 yaşındaki Altınordu ise 51 yıl sonra Süper Lig’e dönecek. En son 2002-03 sezonunda Göztepe ve Altay, Süper Lig’de İzmir’i iki takımla temsil etmişti.

Dev maç Olimpiyat'ta

Statüye göre tarafsız sahada oynanması gereken Play-Off finaline iki İzmir temsilcisinin kalması nedeniyle kamuoyunda 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacak finalin İzmir’de oynanması görüşü oluşmuştu. Son olarak Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapan Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın zeminin bakıma alınması nedeniyle finalin bu stadyumda oynanamayacağı öğrenilirken Türkiye Futbol Federasyonu konuyla ilgili kararını dün akşam saatlerinde verdi. Yapılan açıklamaya göre dev final çarşamba günü saat 20.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Müsabakanın hakeminin de yarın açıklanacağı kaydedildi.

Mustafa Denizli'den fire yok

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay’a bu sezonun son haftalarında 38 yıl sonra teknik adam olarak dönen Mustafa Denizli, Süper Lig yarışında Siyah- Beyazlı takımın başında 4’te 4 yaptı. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala göreve gelen tecrübeli teknik adam Ümraniyespor (D) ve Bandırmaspor galibiyetlerinin ardından yarı finalde İstanbulspor karşısında iki önemli zafere imza attı.

Eroğlu'nun ilk heyecanı

Altınordu’da 2012 yılından bu yana aralıksız görev alarak Türk futbolunda tarihe geçen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk kez Süper Lig’de görev almaya çok yaklaştı. Kırmızı-Lacivertli takım bu sezon ilk defa Play-Off oynayıp finale kalmayı başarırken, Hüseyin Eroğlu hedefe ulaşması halinde yeni sezonda ilk defa Süper Lig tecrübesi yaşayacak. Eroğlu, İzmir ekibinde daha önce 3. Lig ve 2. Lig’de şampiyonluk yaşadı. Eroğlu, 7 yıldır takımını 1. Lig’de yönetiyor.