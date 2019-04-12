Spor Toto 1'inci Lig'de İzmir'i temsil eden Altınordu ve Altay, bu hafta ilk 6 hedeflerinde hem kendileri hem de birbirleri adına büyük önem taşıyan müsabakalara çıkacak.

Play-Off hattındaki 47 puanlı Adana Demirspor'un 2 puan gerisinde 8'inci sırada yer alan 45 puanlı Altınordu, pazartesi günü evinde 46 puanı bulunan 7'nci sıradaki Ümraniyespor'u konuk edecek. 10'uncu basamaktaki 39 puanlı Altay ise aynı gün Adana Demirspor deplasmanında terleyecek. İki İzmir ekibinin alacağı sonuçlar Play-Off yarışının kaderini büyük ölçüde belirleyecek.

Altay'ın deplasmanda Adana Demirspor'u yenmesi halinde olası Ümraniyespor galibiyeti 48 puana ulaşacak Altınordu yeniden Play-Off hattına girecek. Altay da bu durumda 42 puana ulaşıp, ilk 6 ile arasındaki puan farkını 6'ya indirecek. Bitime 7 hafta kala yarıştan kopmak istemeyen İzmir temsilcileri, 29'uncu haftayı kayıpsız atlatarak umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde Altınordu son 2 maçında Osmanlıspor ve Birevim Elazığspor'a mağlup olurken, Altay ise son 2 haftada lider Abalı Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep'le berabere kaldı.