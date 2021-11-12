Başantrenör Mahmut Tosun ve güreş antrenörlerinin eşlik ettiği sporcu, Adnan Menderes Havalimanı'na inişinde yolcular tarafından da alkış yağmuruna tutuldu. Başarılı güreşçi, daha sonra Celal Atik Spor Salonu'nda kulüp başkanı Ersan Odaman'la bir araya geldi.

Adem Burak Uzun ve güreş antrenörleriyle gurur duyduklarını dile getiren başkan Odaman, "Sporun her branşında başarılı olmak ve şampiyonlar yetiştirmek için özveriyle çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in belirlediği vizyonla İzmir'i spor kenti yapmayı ilke edindik. Adem Burak Uzun, kentimizin adını uluslararası arenada duyuran, çok başarılı bir sporcumuz. Onun daha da iyi noktalara geleceğine inanıyoruz" dedi.

"HEDEFİME DOĞRU İLERLİYORUM"

Genç güreşçi ise şunları söyledi: "Hedeflerime doğru adım adım ilerliyorum. Bana güç veren başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer olmak üzere kulüp başkanımız Ersan Odaman'a ve yönetimimize teşekkür ederim."

DHA