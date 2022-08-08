Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ve Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde 7 gün süren şampiyonada özellikle Ay-Yıldızlı ekibimizin maçlarını oynadığı Karşıyaka'da salon millilerimizin her sınavında tıklım tıklım doldu.

Gençlerimize grup maçlarında ve finallerde her maç büyük destek veren İzmirliler takımımızın finale çıkmasında itici güç oldu. İspanya finalinde 5 bin kişilik salon saatler önceden dolarken yüzlerce seyirci de dışarıda kaldı. Salona sığmayan İzmirliler maçı KSK Fan Zone'da kurulan dev ekranda izledi. Millilerimiz finalde şampiyonluk hedefine ulaşamasa da seyirciler, Ay-Yıldızlıları, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratlarıyla bağırlarına bastı. Tribünler şampiyon olan İspanyol basketbolcuları da centilmence alkışladı.

DHA