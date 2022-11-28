Spor Toto 1. Lig’de Göztepe ile Altay arasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan İzmir derbisinde inanılmaz olaylar meydana geldi.

Bir taraftar sahaya girip Altay kalecisinin kafasına korner direğiyle vururken bir Göztepe taraftarı da Altay tribünlerinden atılan bir fişekle ağır yaralandı.









TARAFTAR KALECİ OZAN'A SALDIRDI

Karşılaşmanın 19. dakikasından sonra ortalık karıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Statta yapılan anonsa göre, maçın 22. dakikasından itibaren yaşanan olaylar nedeniyle maçın tatil edildiği, karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenecek ileri bir tarihte 20. dakikadan itibaren oynanacağı belirtildi. Tatil edilme kararının çıkmasının ardından stadın tahliyesine başlanırken, önce Göztepeli taraftarların, ardından Altaylı taraftarların stattan ayrılacak.





TARAFTARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu bölüme atılan fişek sonucunda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın ilk gelen bilgilere göre bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Fişeğin ağzına gelmesi sonucunda çenesi ve dişlerinde ağır hasar oluşan Mehmet Çakır'ın sol bölgesinde de yanıklar olduğu ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil'de ameliyat edileceği kaydedildi.

OZAN'IN DA DURUMU İYİ

Bir taraftarın kendisine köşe bayrağı direğiyle saldırması sonucunda kendisini yerde bulan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in de bilincinin açık olduğu belirtildi. Kafasında 4 santimetrelik bir yarık olduğu tespit edilen Özenç'in kontrol altında tutulduğu öğrenildi.





HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Göztepe ile Altay arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen İzmir derbisinde korner direğiyle saldırıya maruz kalan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in son durumu hakkında hastaneden bir açıklama yapıldı.

İZMİR'DEKİ OLAYLAR DÜNYA BASININDA

İzmir’de yaşanan skandal olaylar dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. İşte İzmir’de yaşanan şok olayın dünyadaki yansımaları…

Express: Türkiye'deki futbolcu maçı, bir taraftarın oyuncuya korner direğiyle saldırması nedeniyle kaosa dönüştü

The Guardian: Taraftarın futbolcuya korner direğiyle şiddetli bir şekilde saldırması sonucu Türkiye'deki maç yarıda kaldı

Daily Mail: Kontrolden çıkıp sahaya atlayan bir taraftarın rakip kaleciye korner direğiyle saldırması Türk derbisini kaosa sürükledi ve maç yarıda kaldı.

The Sun: Şok görüntüler! Sahaya atlayan taraftar korner direğiyle rakip kalecinin kafasında dev bir yarık açtı

Daily Record: Bir taraftarın sahada kaleciye saldırdığı maç kaosa dönüştü ve yarıda kaldı.

'FUTBOL HAYDUDU'

Daily Star: Futbol haydudunun kaleciye korner direğiyle saldırmasından sonra maç yarıda kesildi. (Fanatik.com.tr Dış Haberler)