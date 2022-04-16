Türk futbolunda yeni projelerden biri de İzmir'den geliyor... Şu anda 1. Amatör Lig'de mücadele eden 1925 Manavkuyu Gençlikspor'un başına geçen İş insanı Hakan Akan, 5 yıllık bir planlamayla kulübü TFF 2. Lig'e çıkarmak için kolları sıvadı.

İzmir'de A Takımı'ndan altyapısına kadar ses getiren bir kulüp olmak için kurumsal adımlar atan Akan kısa sürede ortaya koyduğu vizyonla farkını da gösterdi. Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Yunus Altun da projenin en önemli destekçilerinden biri. Tecrübelerini 1925 Manavkuyu için aktaracak olan Altun, takımla da sık sık bir araya geliyor.

Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Yunus Altun, İzmir ekibine desteklerine devam edecek...

Gelecek sezon Süper Amatör'de mücadele etmesine kesin gözle bakılan 1925 Manavkuyu şimdiden kadro planlamasına da başlamış durumda.