Fenerbahçe’nin şampiyonluğuyla sona eren Erkekler Kupa Voley organizasyonun ardından bu kez heyecan kadınlarda yaşanacak. Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de şampiyon 3 gün süren karşılaşmaların ardından İzmir’de belli olacak. Bugün başlayacak çeyrek final maçlarıyla öncesi, dün Kadınlar Kupa Voley için basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya; (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, TVF Danışma Neslihan Demir Güler ve kupa mücadelesi verecek 8 takımın kaptanları katıldı. Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin kalitesinin belli olduğunu kaydeden Başkan Üstündağ, “Dünyanın en iyi takımlarının müsabakalarını burada ülkemize, İzmir halkına seyrettireceğiz.” derken eski milli voleybolcu Neslihan Demir Güler de tüm ekiplere başarılar diledi.

Göztepe’ye transfer olmak istiyor

Toplantının 21 Mart’ta yapılması nedeniyle, ‘21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’ de unutulmadı. Toplantıya, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve özel misafirler Selin Ambarcı, Mustafa Bal ve Muhammed Enes Aydoğdu da katıldı. Takım kaptanları tek tek çiçek veren özel misafirler en büyük hayallerini de paylaştı. Selin Ambarcı, “O Ses Türkiye’ye katılıp, Seda Sayan’la istiyorum” derken herkesi çok sevdiğini kaydeden Muhammed Enes Aydoğdu da “Göztepe’ye transfer olmak istiyorum” diye konuştu.

Kaptanların görüşleri

Galatasaray HDI Sigorta Kaptanı Gizem Karadayı: “Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İzmir’de maç oynamak her zaman çok güzel. Turnuva süresince taraftarlarımızı salona bekliyoruz.”

Aydın BBSK Kaptanı Seda Arısoy: “Kupada ilk 8’de yer almamız bizim için çok önemli. Umarım uzun rallili, seyir zevki yüksek maçlar olur.”

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak: “Yoğun bir sezon geçiyoruz. Avrupa’da, ligde üst üste bir çok maç oynuyoruz. Sezon başında kendimize koyduğumuz hedeflerin başında bu kupayı kazanmak var. Tüm takımlara başarılar diliyorum.”

Beşiktaş Kaptanı Dilara Bilge: “Zor bir takım, güçlü bir rakiple karşılaşacağız. Beşiktaş armasını en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Mücadele eden tüm arkadaşlarıma, sakatlıksız ve uzun rallili maçlar diliyorum.”

Eczacıbaşı VitrA Kaptanı Jordan Larson: “İzmir’e geldiğimiz için çok mutluyuz. Birbirinden zorlu maçlar oynayacağız. Türkiye Voleybol Federasyonu’na düzenlediği bu organizasyon için teşekkür ediyorum.”

Nilüfer Belediyespor Kaptanı Seda Uslu: “Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Bizleri yeniden İzmir seyircisiyle buluşturdular. Birbirinden değerli 8 takım arasında olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sahada elimizden gelenin en iyisini yaparak, seyir zevki yüksek maçlar izlettirmek istiyoruz.”

Fenerbahçe Opet Kaptanı Eda Erdem Dündar: “En büyük dileğim sakatlıksız güzel bir şekilde turnuvayı tamamlamak. Herkese başarılar diyorum.”

Türk Hava Yolları Takım Kaptanı Jelena Nikolic: “Genç bir takımız, burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. (Bugün)zorlu bir maç oynayacağız.”