Geçen yıl İzmir’de gerçekleşen ilk Granfondo yarışı olma özelliğini taşıyan Turkcell Granfondo İzmir, bu yıl da serinin son etabı olarak yaz sezonuna veda etmeye hazırlanan bisiklet tutkunlarına büyük bir heyecan ve coşku yaşatacak. Yarış, 61 kilometrelik kısa ve 110 kilometrelik uzun olmak üzere iki parkurdan oluşacak. Turkcell Granfondo İzmir EXPO alanı ise 2-3-4 Eylül tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bisikletseverlerin ziyaretine açık olacak.

İzmir Granfondo’nun mottosu ise, "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Pedalla" olarak belirlendi. Bu tema ile spora teşvikin artması, çevresel sürdürülebilirlik, obezite ile mücadele, engelli bireylerin toplumda yer alması, atıkların geri dönüşümü gibi katkılar da göz önünde bulundurularak sürdürülebilirlik farkındalığının oluşturulması planlanıyor. Turkcell İzmir Granfondo’da ayrıca kısa parkurda tandem engelli bisiklet sürücüleri de yarışma imkanı bulacak. Aynı zamanda bu organizasyonda 16 yaşından 60 yaşına, kadın, erkek, engelli, paralimpik, tandem sporcu birlikte spor ve sürüş yaparak, yarışmanın ayrıcalığını yaşayacak. (DHA)