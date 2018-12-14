Süper Lig’de son 4 maçını kaybedip düşüşe geçtikten sonra Teknik Direktör Bayram Bektaş’la yollarını ayırıp deneyimli çalıştırıcı Kemal Özdeş’ye 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, yarın 16. haftanın açılış müsabakasında Bursaspor’u konuk edecek.

Bornova Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Göztepeli ve Bursasporlu taraftarların geçen sezon olduğu gibi müsabakayı yine birlikte izleyeceği ifade edildi. Kemal Özdeş, Bursaspor maçını kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Samet Aybaba da zorlu maç öncesi son derece iddialı.

Göz Göz’de 6 eksik

Göz Göz’de sakatlıkları bulunan sol bek Traore ile stoper Hakan’ın yanı sıra cezalı savunmacı Kadu forma giyemeyecek. Tedavileri süren Atakan, Deniz ve Ngando’nun durumu maç saatinde netleşecek.

Bursa’da kale değişiyor

Sakho ve Furkan’ın sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekleri karşılaşmada Bursaspor’un kalesinde bir sürpriz bekleniyor. Samet Aybaba, Okan Kocuk’un yerine kaleyi genç isim Muhammed’e emanet edecek.