İzmir’de SMA hastası bebek için voleybol turnuvası

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Sigorta Shop’un katkılarıyla SMA hastası Hamza bebeğin tedavisine destek olmak için İzmir’de "Hamza’ya Nefes Ol Turnuvası" düzenlenecek.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Sigorta Shop Ceo’su Aydın Kaya, firmanın sponsorluğuyla isim değiştiren İzmir Atatürk Voleybol Spor Salonu Sigortashop Spor Kompleksi’nde basın toplantısı düzenledi.

Federasyon Başkanı Üstündağ, bugün iki heyecanı bir arada yaşadıklarını, Kocaeli’de yaşayan 17 aylık Hamza bebeğin SMA hastalığından kurtulmasına destek olmak için anlamlı bir turnuva düzenlediklerini, aynı zamanda Sigorta Shop’un içinde bulundukları salona ismini vermesini de kutlayacaklarını belirtti.

Sigorta Shop Üst Yöneticisi Aydın Kaya’ya duyarlı ve özverili davranışından ötürü teşekkür ettiğini kaydeden Üstündağ, şöyle konuştu:

"Bizlerin de bu anlamlı davranış karşısında kayıtsız kalmamız söz konusu olamazdı. Sigorta Shop’un voleybolun her daim yanında olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Turnuvada Sigorta Shop Kalecik Belediye, Karşıyaka, Göztepe ve İzmirspor mücadele edecek. Tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Hamza bebek adına düzenlenen bu anlamlı turnuvaya katılarak duyarlı bir davranış sergilemeleri de voleybol camiasının ne kadar nezih bir camia olduğunu bir kez daha gösterdi. Hamza bebeğe nefes olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Umarım bu bir başlangıç olur."

Sigorta Shop Üst Yöneticisi Aydın Kaya da, "Hamza’nın durumundan dolayı biraz duygusalım ve cümleler boğazımda düğümleniyor. Biz federasyon yetkilileriyle birlikte Hamza’yı ziyarete gittik, Hamza’nın durumunu gördük. Her şeyden önce sayın Üstündağ ve ben de bir babayız. Bence Hamza’yı gören her baba ve anne bu duyguları yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda turnuvaya katılan takımların kaptanları da açıklamalarda bulundu.

İzmir Atatürk Voleybol Spor Salonu Sigortashop Spor Kompleksi’nde yarın saat 13.00’de Sigorta Shop Kalecik Belediye - İzmirspor karşılaşmasıyla başlayacak turnuvada, 16.00’da Karşıyaka ve Göztepe karşı karşıya gelecek.

Turnuva, 4 Ekim Pazar günü saat 13.00’de üçüncülük ve saat 16.00’da final maçı ile sona erecek.

Pandemi sebebiyle seyircisiz oynanacak tüm karşılaşmaların TVF Voleybol TV Youtube hesabından canlı izlenebileceği belirtildi.

Toplantıda, 1971 yılında Akdeniz Yaz Oyunları için yapılan ve 2012 yılında TVF tarafından uluslararası standartlara getirilen TVF Atatürk Voleybol Salonu’nun adının 2020-2021 sezonu itibariyle TVF Atatürk Voleybol Salonu SigortaShop Spor Kompleksi olarak kullanılacağı ifade edildi.