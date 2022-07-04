İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl beşincisi düzenlenen Körfez Festivali'nde görme engelli kano yarışları düzenledi. İzmir Körfezi, üç günlük etkinlikte yelkenlerin ve sporcuların yarışlarına sahne olurken, en büyük ilgiyi ise ilk kez düzenlenen görme engelli kano müsabakaları çekti. Pasaport İskelesi ile Konak Pier arasındaki parkurda, arkasındaki yönlendirici ile start alan görme engelli kanocular, yaklaşık 200 metrelik yarışı başarıyla tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı ile birleşen Körfez Festivali'ni artık uluslararası boyuta taşıyacaklarını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in bu yönde bir isteği var. Hazırlıklara erkenden başlayıp çok daha büyük bir organizasyonla İzmirlilerin karşısında olacağız" dedi.

Görme engelli kano yarışlarının büyük ilgi gördüğünü ifade eden Orhunbilge, "İlk kez düzenlediğimiz görme engelli kano yarışlarını ve büyük beğeni toplayan kumandalı tekne yarışlarını da büyüteceğiz" diye konuştu. (DHA)