Süper Lig’in 5. haftasındaki Göztepe-Fenerbahçe maçında konuk ekip Sarı-Lacivertliler, son lig maçındaki ilk 11’inden 3 değişikliğe gitti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 4. haftadaki 2-1 galip geldikleri Fatih Karagümrük maçının ardından; sakatlığı bulunan Gökhan Gönül’ün yerine Nazım Sangare, cezalı Marcio Lemos’un yerine Serdar Aziz ve Mame Thiam’ın yerine de Dimitris Pelkas’ı ilk 11’de görevlendirdi. Fenerbahçe’de Nazım Sangare ile Pelkas ilk kez mücadele etti.

2 galibiyet ve 2 beraberlik...

Teknik direktör olarak Süper Lig’de bugüne kadar Göztepe’ye konuk olduğu maçlarda kayıp yaşamayan Erol Bulut, dün de 3-2 kazanarak bu başarısını devam ettirdi. Yeni Malatyaspor’un başındayken 7 Mayıs 2018’de rakibiyle 0-0 berabere kalıp 12 Ağustos 2018’de de 3-1 galip gelen Bulut, geçen sezon da Alanyaspor’un hocasıyken de Sarı- Kırmızılılar’la 27 Haziran 2020’de 3-3 berabere kalmıştı. Erol Bulut’un yönetimindeki Fenerbahçe, dün Göztepe’yi 3-2’lik skorla geçti. Tecrübeli hoca, Göz Göz karşısında 2 galibiyet ve 2 beraberlikle kaybetmeme serisini 4’e çıkardı.