Alsancak'taki 600 metrekarelik alanda Avrupa standartlarında bir eskrim salonu oluşturan Emir Şendut ve Harun Mihrioğlu, kurucusu oldukları kulübün hem yöneticiliğini hem de antrenörlüğünü üstleniyor. Dört milli sporcunun yer aldığı Alfa Eskrim Spor Kulübü'nü kurarak hayallerini gerçekleştirdiklerini dile getiren ikili, "Şimdiki hedefimiz olimpiyatlarda ülkemizin adını duyurmak" mesajı verdi.

18 yıldır eskrimle ilgilendiğini belirten İzmirli eski milli eskrimci Emir Şendut, "12 yıl görev aldığım milli takımdan bu sene ayrıldım. İzmir'de eskrimde atılım yapmak için bu kulübü kurduk. Olimpiyat hayalim vardı, sporcu olarak istediğim yere gelemedim. Şimdi çocuklar bunu başarsın; antrenör olarak ilk adımı attık. 7 yaşından 55 yaşına kadar yaklaşık 60 sporcumuz var. Türkiye'de önemli dereceler elde ediyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılan sporculara sahibiz. Yurt dışı tecrübelerimizle İzmir'deki en büyük ve en kullanışlı salonu oluşturduk. Biz eskrimin alfası olmak için yola çıktık" diye konuştu.

HİPERAKTİVİTE TEDAVİSİNDE FAYDALI

Eskrimin çabuk karar verme, refleksleri geliştirme, vücuda hakim olma konularında faydalı olduğunu dile getiren Şendut, "Eskrimde kolunuz ileri giderken, bacağınız geri gidiyor. Beynin iki tarafını da en çok kullandığımız sporlardan biri. Sabır ve konsantrasyon gerektiriyor. Dikkat eksikliği olan hiperaktif çocuklar eskrime yönlendiriliyor ve bu konunda olumlu dönüşler sağlıyoruz. Maddi açıdan pahalı bir spor çünkü malzemeler yurt dışından geliyor ve turnuvalar konusunda tüm yük ailelerin üzerinde. Özellikle yurt dışı turnuvaları için sponsor desteği önemli" dedi.

GENÇLERE OLİMPİYAT MESAJI

Afyonkarahisar doğumlu 24 yaşındaki Harun Mihrioğlu da 15 yıldır eskrimle ilgilendiğini, 6 yıldır milli takımda görev aldığını söyledi. Mihrioğlu, "Finlandiya'da yapılan Büyükler Satellite Turnuvası'nda 7'ncilik elde ettim. Kulübümüzde benimle birlikte 4 milli sporcu bulunuyor. Gençlere örnek olduğumuzu düşünüyorum. Kulübümüzde duvarlara, 'Yarınlar yorgun ve bezgin sporculara değil, rahatını terk edebilen gayretli sporculara aittir. Asla pes etme. Ben olimpiyat şampiyonu olacağım' gibi sözler yazarak soprcularımızı motive ediyoruz. Başarılı olmak için çok çalışmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

MİLLİ SPORCULAR YETİŞİYOR

Alfa Eskrim Spor Kulübü'nde Harun Mihrioğlu'nun yanı sıra gençler ve büyüklerde 2001 doğumlu Doruk Çıka, Barış Can ve Lal Erman epe branşında milli takımlarda görev alıyor. Dört milli sporcu son olarak milli takımla birlikte 12-13 Ekim'de Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) tarafından Hırvatistan'ın Split şehrinde yapılan Satellite Turnuvası'nda ülkemizi temsil etti. Doruk ve Lal, İzmir'de üniversite öğrenimlerini sürdürürken, Barış ise Ankara'da eğitimine devam ediyor.

DHA