İzmir’de derbi ateşi

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak İzmir derbisinde Hakan Ceylan düdük çalacak. Ligde 9 puan toplayan Altınordu 6’ncı sırada yer bulurken, 10 puanı bulunan Altay ise 3’üncü basamakta yer alıyor. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle karşılaşamaya seyirci alınmayacak.

İç saha maçlarını aynı stadyumda oynayan iki ekipten ev sahibi konumundaki kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren stoper Yusuf ve sağ bek Emre ile idman eksiği olan stoper Yiğithan forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda tedavisi devam eden sol kanat Ziya kadroda yer almayacak. Adale ağrısı olan sağ kanat Kappel’in durumu maç saatinde netleşecek. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, derbide 3 puan hedeflediklerini söyledi.

ALTINORDU MUHTEMEL 11

Erhan- Alper, Sinan, Kahraman, Ufuk, Muzaffer, Burak, Ahmet İlhan, Muhammed, Metehan, Ahmet Dereli

ALTAY MUHTEMEL 11

Burak- Tolga, İbrahim, Lokman, Özgür, Scuk, Yekta, Erhan, Regattin, Amorim, Paixao

DHA