Son dakika haberi... İzmir'de deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Manisa'da deprem oldu. Manisa Akhisar'da saat 22.22'de 5.6 büyüklüğünde, 22.25'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bursa ve Aydın'da da hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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