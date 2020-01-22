İzmir'de deprem mi oldu? Manisa'da korkutan deprem

Son dakika haberi... İzmir'de deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Manisa'da deprem oldu. Manisa Akhisar'da saat 22.22'de 5.6 büyüklüğünde, 22.25'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bursa ve Aydın'da da hissedildi. Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı öğrenildi.

22 Ocak 2020, Çarşamba 22:30 Son Güncelleme:
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İzmir'de deprem mi oldu? Manisa'da korkutan deprem

Son dakika haberi... İzmir'de deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Manisa'da deprem oldu. Manisa Akhisar'da saat 22.22'de 5.6 büyüklüğünde, 22.25'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bursa ve Aydın'da da hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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