İZMİR, (DHA) - İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yasin Börü Gençlik Merkezi, çok özel bir gençlik kampı organize edecek. Seferihisar'da yarın başlayıp pazar gününe kadar sürecek kampta engelli gençler ile engelsiz gençler, aynı çadırlarda kalacak.

Her çadırda daha önce tanışmayan 1 engelli ve 1 engelsiz kampçı birlikte konaklayıp birbirlerinin günlük yaşamlarına şahit olarak empati kuracak. Sekader Kamp Alanı'ndaki organizasyonda kampçılar dalış eğitimi gibi birçok etkinliği birlikte yapacak.