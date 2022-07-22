FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, 30 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde İzmir'in ev sahipliğinde yapılacak. Maçlar, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak. Şampiyonaya ev sahipliği yapan Türkiye, B Grubu'nda İspanya, Almanya ve Polonya arasında ilk ikiye girmeye çalışacak. A Grubu'nda Fransa, Rusya, Büyük Britanya, İsrail, C Grubu'nda Sırbistan, Yunanistan, Slovenya, Çekya, D Grubu'nda ise Litvanya, İtalya, Karadağ ve Hırvatstan yer alıyor. Şampiyonaya özel hazırlanan logoda, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes ve basketbol topu bir araya getirildi. Ay-yıldızlı ekibimizin maçlarının tamamı saat 20.30'da başlayacak.

MAÇ PROGRAMI

30 Temmuz Cumartesi: Polonya-Türkiye

31 Temmuz Pazar: Türkiye-İspanya

1 Ağustos Pazartesi: Türkiye-Almanya

DHA