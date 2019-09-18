İzmir sağlık için yürüyecek

İZMİR, (DHA)

AVRUPA Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında sağlık için, "Beraber Yürüyelim" sloganı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı yapılacak yürüyüş, İzmir'de 22 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Gündoğdu Meydanı'ndan başlayacak. 2002 yılında ilan edilen ve o yıldan itibaren her yıl Avrupa'nın tüm ülkelerinde düzenli olarak kutlanılan Avrupa Hareketlilik Haftası, bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacak.

Temel amacı bir dizi fiziksel aktivite ile haraketlilik ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalık gelişimine hizmet etmek olan bu hafta vesilesiyle tüm Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde Türkiye'nin 81 ilinde, yürüyüş, bisiklet sürme ve çeşitli spor aktiviteleri ile gerçekleştirilecek. İzmir'deki yürüyüşe 3'ten 93'e her yaştan vatandaş katılabilecek. Pazar günü Gündoğdu Meydanı'ndan başlayacak yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.