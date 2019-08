İzmir kulüplerinden ağaç seferberliği

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar, Menderes ve Urla'ya sıçrayan orman yangını kentin köklü spor kulüplerini ağaç dikme seferberliğinde birleştirdi.

Üç gündür süren ve tüm kenti yasa boğan felakete duyarsız kalmayan Altay, Karşıyaka ve Göztepe, yanan alanları yeniden yeşillendirmek için fidan bağışında bulunup ağaç dikme kampanyaları düzenleyecek. Sosyal medyada binlerce taraftar da mesajlarıyla ağaçlandırma seferberliğine destek verdi. Tarihi 105 yılı aşan kulübün kuruluş yıl dönümünü sembolize eden 1914 fidanla fidan bağışının startını vereceklerini duyuran Altay'ın kampanyayla ilgili açıklamasında, "Kulübümüz 1914 adet fidan bağışı ile güzel İzmir'in ciğerlerini yakan orman yangınları sonrası tahrip olan yeşil alanların yeniden ağaçlandırılması için düzenlenen kampanyaya katılarak destek veren öncü kurumlar arasında yer alacaktır" denildi.

"Büyük taraftarımız, futbol okullarımızdaki öğrencilerimiz ve sevgili aileleriyle el ele vererek yanan bölgelerimizi daha yeşil hale getirmek için birlikte çalışacağız" diyen Altay yönetimi, "Karabağlar, Menderes, Buca, Balçova ve Seferihisar ilçelerimiz başta olmak üzere tüm kent halkımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ulu Önderimizin de söylediği gibi, 'Ormansız bir yurt, vatan değildir'. Güzel İzmir'in kalbi olan ormanlarımızdaki yangınlara karşı hassasiyetiniz ve bizler dahil bütün İzmirlilerin katkılarına, kamuoyu desteğiniz için teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

İzmir'in yeşil-kırmızılı kulübü Karşıyaka da 3 gündür süren orman yangınına karşı ağaçlandırma seferberliği çağrısı yaparak, "Yeşil" dedi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için adım atacaklarını bildirdi. "İçimiz yanıyor ve Karşıyaka olarak buna seyirci kalamayız" diyen Büyükkarcı, kulüp olarak ağaç dikme seferberliği başlatacaklarını, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine yer göstermesi halinde ağaçlandırma çalışmalarına hemen başlamak istediklerini söyledi. "Her fidan bir can, İzmir'e yeni bir can" sloganıyla yanan ağaçların yerine yeni fidanlar dikmek istediklerini belirten Büyükkarcı, "3 gündür üzüntü içinde yanan ormanları izliyoruz. Küle dönen alanların yerini hemen ağaçlandırmanın vatandaşlık görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Kulüp ve taraftarlarımız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göstereceği alanı ağaçlandırmak ve adını, 'Karşıyaka Hatıra Ormanı' koymak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Göztepe de başlayacak ağaçlandırma seferberliğine, "Ciğerlerimiz yanıyor, çok üzgünüz. Yangın söndürme çalışmalarına katılan tüm ekiplere kolaylıklar diliyoruz. Bu alanların tekrardan yeşillenmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" mesajıyla katkıda bulundu.



