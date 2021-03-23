İzmir kulüpleri 'Ali Erten' dedi

İZMİR kulüplerinin çatı kurumu niteliğindeki İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nda (İZVAK) seçimli olağan genel kurulu hakkında ortak bildiri yayınlayan kulüp başkanları, yeni yönetimin yine Ali Erten başkanlığında oluşturulmasından yana görüş bildirdi. Bildiriye Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Menemenspor Başkanı Kazım Hürol Taklak, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Bergama Belediyespor Başkanı Hasan Canoğlu imza attı.

ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE EDİLDİ

“ İZVAK, şehrimiz ve kulüplerimiz için büyük emek ve çabalarla oluşturulmuş ortak çatı kuruluşumuzdur. Yerel Kulüpler Birliği anlamında Türkiye'de ilk ve tek olan bu kurumumuzu çok önemsiyor ve gelişmesi için birlikte çaba harcıyoruz. 2016 yılında kapanma kararı verilen ve tekrar yoktan var edilen vakfımızın, yeni bir misyonla yola çıkarak geldiği nokta, tüm Türkiye’nin dikkatini çekmiştir” vurgusunun yapıldığı imzalı bildiride, “Kulüplerimiz arasındaki sportmence rekabet devam ederken eş zamanlı olarak iş birliği, güç birliği ve dayanışmanın geliştirilmesi örnek bir model olarak gösterilmektedir” denildi. Başkanlar, kulüplerin ve İZVAK’ın çabaları ile gelinen noktanın önemli kazanımları beraberinde getirdiğine de dikkat çekti.

TÜM ŞEHİR SÜRECE SAHİP ÇIKMALI

Bu kazanımların giderek artacağı yönünde de görüş bildirilen kulüp başkanları, bildiride ayrıca “Gerek merkezi yönetim, gerekse yerel yönetimler ve diğer paydaşlar nezdinde ayrım yapmaksızın kulüplerimizi başarı ile temsil eden bir ortak kuruma sahip olmak bir şans olarak değerlendirilmeli ve bu yapı korunmalıdır. Elde edilen kazanımların geriye döndürülmemesi için tüm şehir sürece sahip çıkmalı ve destek vermelidir” cümlelerinin altını çizdi.

ERTEN BAŞKANLIĞINDA BİR YÖNETİM

Bildiride ayrıca şu görüşlere yer verildi: “Uzunca seneler sonra büyük emeklerle ve sabırla yakalanan iş birliği ve dayanışma süreci daha da geliştirilerek devam ettirilmelidir. Daha yapılacak çok iş ve alınacak çok yol var. Bu sürece emek verenlerin desteklenmesi, spor centilmenliğinin de gereğidir. Bu tüm sosyal görevlerin bir bayrak yarışı olduğunun bilincinde olarak, yürüyen sistemin devamlılığı gereği Ali Erten başkanlığında oluşturulacak yeni yönetimin görev yapmasının uygun olacağı yönündeki görüşümüzü çok değerli İZVAK kurucularının, değerli vakıf üyelerinin ve spor kamuoyumuzun takdirlerine sunarız.”