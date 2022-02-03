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İzmir derbisinin biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü oynanacak Göztepe - Altay derbisinin biletleri satışa çıktı.

03 Şubat 2022, Perşembe 10:59 Son Güncelleme:
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İzmir derbisinin biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig ’in 24. haftasında İzmir derbisi heyecanı yaşanacak. 6 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Göztepe , Altay’ı konuk edecek. Derbi öncesinde karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden satışa sunuldu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 375 TL + 33.5 TL Passolig Hizmet Bedeli

2. Kategori: 225 TL + 20 TL Passolig Hizmet Bedeli

3. Kategori: 100 TL + 9 TL Passolig Hizmet Bedeli

4. Kategori: 75 TL + 7 TL Passolig Hizmet Bedeli

5. Kategori: 50 TL + 4.5 TL Passolig Hizmet Bedeli

6. Kategori: 25 TL + 2,5 TL Passolig Hizmet Bedeli

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