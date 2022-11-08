İzmir derbisinde roller değişti

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda pazar günü Altınordu'nun ev sahipliğinde oynanacak derbi öncesi düşme hattının hemen üzerinde yer alan iki takımın da 12'şer puanı bulunuyor.

Altınordu oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle 15'inci sırada, Altay ise 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi ile 14'üncü basamakta yer alıyor.

İki takım arasındaki son derbiyi 1-0 kazanarak Play-Off şampiyonluğu yaşayan Altay, 18 yıl sonra döndüğü Süper Lig 'de tutunamayarak küme düşme acısı yaşamıştı.

Siyah-beyazlıların finalde zafer elde ederek kupa kaldırdığı takımda yer alan Paixao, İbrahim, Zeki, Ozan, Tolga, Eren Erdoğan, Eren Karataş ve Deniz gibi isimler kadroda yer almaya devam ediyor.

Kırmızı-lacivertlilerin finali kaybetme üzüntüsü yaşayan kadrosundaki Ahmet İlhan, Yusuf Can, Rahmi, Muzaffer, Ahmet Dereli, Şeref ve Yusuf Yalçın da aynı takımda kariyerini sürdürüyor. Son derbide Altınordu'yu çalıştıran Hüseyin Eroğlu ile Altay'ı çalıştıran Mustafa Denizli ise görevlerinden ayrıldı.