İzmir derbisinde kazanan Göztepe

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'ndaki İzmir derbisinde Göztepe , Karşıyaka'yı 3-1 mağlup etti. Atatürk Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmanın setleri 25-19, 25-20, 23-25 ve 25-21'lik skorlarla bitti.

Maçı Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün hakim ortağı Sport Republic Başkanı Henrik Kraft ve sarı-kırmızılı kulüpte geçen sezona kadar başkanlık yapıp halen yönetim kurulunda yer alan Mehmet Sepil ile Türkiye Futbol Federasyonu Yöneticisi Talat Papatya da izledi. Konuk Karşıyaka taraftarlarının deplasman yasağı nedeniyle alınmadığı mücadelede 2 binin üzerinde Göztepe taraftarı takımlarına büyük destek verdi.

Bu skorla Göztepe, 8 maçta 7'nci galibiyetini alırken, Karşıyaka ise 8 haftada 4'üncü kez salondan mağlup ayrıldı.