İzmir derbisinde golcüler kapışacak

Ligde hem Altay hem de Altınordu alt sıralardan kurtulma mücadelesi verirken, siyah-beyazlıların Portekizli santrforu Marco Paixao ve kırmızı-lacivertlilerin tecrübeli sağ kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek gol krallığı yarışında zirve mücadelesi veriyor. Gol krallığı sıralamasında Altınordu kaptanı Ahmet İlhan 8 golle ikinci sırada, Altay'ın gol makinası Paixao ise 7 golle üçüncü basamakta yer alıyor.

Bu sezon Altınordu'daki üçüncü sezonunu geçiren 34 yaşındaki Ahmet İlhan, Gençlerbirliği (2), Boluspor, Tuzlaspor, Samsunspor, Denizlispor (2) ve Eyüpspor filelerini havalandırdı. Tecrübeli futbolcu gollerinin 4'ünü penaltıdan kaydetti. Ahmet İlhan, attığı gollerin yanı sıra 1 de asist yaptı. Altay'da 5'inci sezonunu geçiren, daha önce aynı ligde 3 kez gol krallığı yaşaşıp tarihe geçen Paixao ise Keçiörengücü, Bodrumspor, Manisa FK, Erzurumspor, Sakaryaspor (2) ve Bandırmaspor ağlarını sarstı. 38 yaşındaki Portekizli santrfor penaltıdan 1 gol attı.

UFUK KAHRAMAN: DERBİLERİN HAVASI FARKLI OLUYOR

Altınordu’da teknik direktör Ufuk Kahraman, maçın keyifli bir ortamda geçmesini diledi. Daha önce Hüseyin Eroğlu'nun yardımcılığını yaptığı dönemde Altay'a antrenör olarak birçok kez rakip olan, 2020-2021 sezonunda iki takım arasında aynı ligde İstanbul'da oynanan Play-Off finalinde de kulübede yer alan Kahraman, İzmir derbisine yoğun bir şekilde hazırladıklarını belirterek, "Eyüpspor maçında ön tarafta oynayan oyuncularımızın eksikliğini hissetmiştik. Bu hafta Hasan Hüseyin Acar’ın iyileşmesi bir nebze sevindirici. Rakibimizin eksik ve güçlü yanlarını bilerek derbiye hazırlanıyoruz. Derbi maçların havası farklı oluyor. İki kardeş kulübün arasındaki maç için keyifli bir ortam diliyorum. Güzel bir maç geçeceğine inanıyorum" dedi.

KALOĞLU İLKİ YAŞAYACAK

Eski futbolcusu olduğu Altay'ın dümenine geçen sezon Süper Lig 'de son 8 haftada geçip, bu sezon transfer yasaklısı takımda 1'inci Lig'de görevine devam eden teknik direktör Sinan Kaloğlu, teknik adam olarak kariyerinin ilk İzmir derbisine çıkacak. Lige 3'te 0'la başladıktan sonra toparlanıp düşme hattından sıyrılan Altay'ın bileği son 9 maçta yalnız 1 kez bükülürken Kaloğlu, ilk derbisinde galibiyet almaya çalışacak.

DHA