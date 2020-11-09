AFAD’dan yapılan açıklamada, “Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 46 artçı olmak üzere, toplam 2.846 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM’dan alınan bilgilere göre 115 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.034 vatandaşımızdan 1011’i taburcu edilmiş olup 23 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir” denildi.