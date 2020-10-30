Başta İzmir olmak üzere, Ege ve Marmara bölgeleri, bugün saat 14.51’de büyük bir depremle sallandı. Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremin yoğun olarak hissedildiği İzmir’de vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden koşarak dışarı çıktı. İzmir’de bazı binalar çökerken, çok sayıda bina ise büyük zarar gördü.

AFAD, hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısında da bulundu.

Depremin ardından İzmir'de AFAD tarafından açıklanan toplanma alanlarının ilçe ilçe listesine buradan ulaşılabilirsiniz:







