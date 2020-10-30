İzmir deprem... İzmir AFAD toplanma alanları nereleri? İzmir ilçe ilçe toplanma alanları

Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege ve Marmara bölgelerinde birçok ilde hissedilen deprem, İzmir’de yıkıma yol açtı. AFAD, hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısında da bulundu. Depremin ardından İzmir'de AFAD tarafından açıklanan toplanma alanlarının ilçe ilçe listesine haberimizden ulaşılabilirsiniz.

30 Ekim 2020, Cuma 19:52 Son Güncelleme:
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İzmir deprem... İzmir AFAD toplanma alanları nereleri? İzmir ilçe ilçe toplanma alanları

Başta İzmir olmak üzere, Ege ve Marmara bölgeleri, bugün saat 14.51’de büyük bir depremle sallandı. Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremin yoğun olarak hissedildiği İzmir’de vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden koşarak dışarı çıktı. İzmir’de bazı binalar çökerken, çok sayıda bina ise büyük zarar gördü.

AFAD, hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısında da bulundu.

Depremin ardından İzmir'de AFAD tarafından açıklanan toplanma alanlarının ilçe ilçe listesine buradan ulaşılabilirsiniz:

İZMİR AFAD TOPLANMA ALANLARI İÇİN TIKLAYIN

ACİL TOPLANMA ALANI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN


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