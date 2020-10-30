Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de medyana gelen depremle ilgili, "Son olarak buraya gelirken vefat sayımız 12 idi. Yaralı sayımız 438 idi. Bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta. 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İzmir'deki deprem) Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıksız yapı stokumuzu yeniliyoruz, ülkemizi her geçen gün afetlere karşı daha hazırlıklı hale getiriyoruz. Ocak ayında meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminin acıları hala yüreğimizde tazeyken İzmir'den gelen bu haber bizi derinden üzmüştür"







