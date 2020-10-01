Celal Atik Spor Salonu'nda pandemi önlemlerine uygun yapılan kongreye 174 üyeden 117'si katıldı. Genel kurulda Ege Su Sporları ve Tenis İhtisas Kulübü'nün sporcu ve yarışma haklarının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınması oybirliğiyle kabul edildi.

Üç yıllık tahmini bütçelerin de açıklandığı genel kurulda üyelere teşekkür eden başkan Odaman, "İzmir'i spor kentine çevireceğiz. Hem bayanlarda hem de erkeklerde Hentbol Süper Lig'de şampiyonluğu hedefliyoruz. Tekerlekli sandalye basketbolda şampiyon olmak için yatırım yaptık. Sporda her alanda milli sporcular, şampiyon sporcular çıkarmak için planlamalar yapacağız" dedi.