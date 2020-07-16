İzmir Büyükşehir Belediyespor, böylelikle beş yıl aradan sonra yeniden Avrupa'da boy gösterme fırsatı elde etti. Antrenör Senar Dayat, yönetim kurulunun onayının hemen ardından başvuruyu tamamladıklarını belirterek, "Beş yıl aradan sonra yeniden Avrupa'da olmak çok güzel. İzmir'i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde bu sezon 16 maçta 7 galibiyet alırken rakip fileleri 478 kez sarsıp, kalesinde ise 456 gol görmüştü.

Son olarak 2015-2016 sezonunda Türkiye'yi EHF Challenge Kupası'nda temsil eden İzmir ekibi, 3'üncü turdan katıldığı organizasyonda önemli bir başarı elde etmişti. İlk olarak İsviçre'den Rotwiss takımını 27-17 ve 27-23'lük skorlarla eleyen İzmir Büyükşehir Belediyespor, Çekya'dan Sokol Poruba'ya ilk maçında 22-28 yenilmesine rağmen rövanşı 23-17 alarak rakibini saf dışı bırakmıştı. Çeyrek final ilk maçında ise Polonya ekibi EKS Start'a 29-25 mağlup olan Büyükşehir, rövanşı 21-19 kazansa da yarı finale çıkmayı averajla kaçırmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Kupalarında bugüne kadar çıktığı 36 maçta 16 galibiyet alırken, 20 kez sahadan yenik ayrıldı.

DHA