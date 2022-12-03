İzmir Büyükşehir Belediyespor, tur için sahada

Hentbolda kadınlarda EHF European Cup 3'üncü Tur ilk maçında Portekiz temsilcisi Ada De Sao Pedro Do Sul'u 30-25 yenerek avantaj yakalayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, rakibini yarın rövanşta ağırlayacak. Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Rakibini dün aynı salonda yenen İzmir ekibi, rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve 5 farkın altındaki yenilgide Avrupa'da yoluna devam edecek. İlk maçta baştan sona üstün bir oyun sergileyerek ilk yarıyı da 16-13 önde tamamlayan İzmir BŞB'de Sibel Kıcıroğlu 10, Ecem Birben ve Yasemin Özgür 5'er, Ece Sözmen ile Yeliz Özel 3’er, Burcu Dindar ve Büşra Işıkhan 2’şer golle oynadı. (DHA)