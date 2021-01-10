İzmir Büyükşehir Belediyespor kupalara ambargo koydu 





İZMİR, (DHA)

İZMİR Büyükşehir Belediyespor sporcuları, 2020'de 11 farklı branşta 295 madalya kazandı ve kulüp müzesine 28 kupa götürmeyi başardı. Kulüp sporcuları bir yıl içinde 152 altın, 69 gümüş ve 74 bronz madalyaya sahip olurken, madalyaların 114'ü kulübün son yıllardaki en iddialı branşı judodan geldi. Büyükşehirli judocular, kazanılan toplam 295 madalyanın 114'ünü elde etti. 2020'nin parlayan branşlarından biri de buz dansı oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Buz Ekibi 41 altın, 14 gümüş, 10 bronz madalya ve 9 kupa ile dikkatleri üzerine çekti. Uluslararası arenada 12 madalya ve 7 kupayı İzmir'e getiren buz sporcularını badminton takip etti. Badmintoncular, geçen yılı 12 altın, 5 gümüş, 10 bronz madalya ile noktaladı. Teniste 24, masa tenisinde 19, tekvandoda 12, bocce ve cimnastikte 8, okçulukta 7, su altı görüntülemede 6 madalya elde edildi. Yüzmede özel sporcu Tuna Tunca, 2020'de 2 altın ve 3 bronz madalyayı boynuna taktı.

