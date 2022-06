İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaz okulları açılıyor

Geçen yıl boyunca 46 bin çocuk ve yetişkinin eğitim aldığı spor okullarında 2022 yaz dönemi 20 Haziran’da başlayacak. Bu yıl sadece yaz döneminde 25 bin kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor. Okullar 16 ayrı tesiste basketbol , cimnastik, voleybol, futbol , tekvando, judo, tenis, atletizm, satranç, step-aerobik, pilates, zumba, sağlıklı yaşam, kano, zeka oyunları, yüzme, su topu, masa tenisi, halk oyunları, dans, yoga, capoeira, güreş, optimist, futsal, badminton ve kondisyon branşlarında hizmet verecek.

Eğitim tesislerine ek olarak Celal Atik Yüzme Havuzu ve İzmir Marina Tesisleri de yüzme eğitimlerine açılacak. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' mottosuyla yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında muhtarlıklar ve dayanışma merkezleriyle ortaklaşa yürütülen projelerle yüzme bilmeyen çocuklar İzmir Marina’da eğitim alabilecek. Su sporlarını teşvik etmek için Konak, Bornova, Karabağlar, Çiğli, Menemen, Kiraz, Beydağ'ın dezavantajlı mahallelerinde portatif havuzlar kurulacak.

HER KESİME HİTAP EDECEK

Yaz spor okullarının ücretleri 60 TL ile 150 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bayraklı, Karabağlar, Evka-4 Naim Süleymanoğlu ve Çiçek Halı Saha’da futbol, Çırpı Çok Amaçlı Spor Salonu’nda badminton, voleybol, futsal, basketbol, Foça Bağarası’nda step-aerobik, Asarlık Çok Amaçlı Spor Salonu’nda badminton, Beydağ Spor Salonu’nda hareket eğitim, futbol ve voleybol, "Her alanda, her yaşta spor" projesi kapsamında altı farklı tesiste yetişkinlere step-aerobik, zumba, sağlıklı yaşam, Uzundere Can Çağnay Spor Salonu’nda güreş, Bornova Havuz İzmir’de özel öğrencilere yüzme, Celal Atik Spor Salonu’nda özel öğrencilere basketbol eğitimleri ücretsiz yapılacak. Spor okullarına 2017 ve daha önceki yıllarda doğanlar ise başka bir kriter aranmadan katılabiliyor.

DHA