İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, EHF Avrupa Kadınlar Hentbol Kupası son 16 eleme turunda bu hafta İsrail ekibi Maccabi Arazim Ramat Gan ile karşılaşacak. İzmir ekibi kendi evindeki ilk karşılaşmada tur için avantajlı skoru arayacak. Celal Atik Spor Salonu’nda 7 Ocak Cumartesi günü saat 16.30'da oynanacak maçın 14 Ocak'ta İsrail'de yapılacak rövanşında turu geçen ekip belli olacak. Kuzey Makedonyalı hakemler Metodija Ilievski-Mihajlo Ilievski ikilisinin yöneteceği karşılaşmalar 'izmirbbsk' Youtube hesabından canlı yayınlanacak. 16 takımın mücadele edeceği kupada tur atlayan ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Takım olarak çok iyi hazırlandıklarını belirten antrenör Senar Dayat, "İsrail takımını iyi analiz ettik ve takımımız çok motive. Devre arasından sonra ilk resmi maçımız İsrail'den Maccabi Arazim ile olacak. Konyaaltı Belediyesi ile İzmir'de iki hazırlık maçı yaptık. İyi bir hazırlık dönemi oldu bizim için. İsrailli ekibin oyuncularının çoğunluğu Rus ve Sırp kökenli sporculardan oluşuyor. İzmir'deki maçı alarak rövanşa avantajlı skorla gitmek istiyoruz. Hedefimiz çeyrek final. Cumartesi günü tüm İzmirli hentbolseverleri karşılaşmaya bekliyoruz" dedi.

Sporcu Büşra Işıkhan, "İyi bir hazırlık dönemimiz oldu. Zorlu bir maç olacak. İzmir'deki ilk maçımızda avantajlı bir skor alıp, rövanşta da bu avantajımızı koruyarak bir üst tura çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

PORTEKİZLİ RAKİBİ ELEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyespor, kadınlar hentbolda bu yıl Avrupa'da üçüncü turda Portekiz'den ADA de Sao Pedro do Sul'u 30-25 ve 29-27'lik sonuçlarla saf dışı bırakıp adını son 16’ya yazdırmıştı. Avrupa arenasında 13’üncü kez mücadele eden İzmir ekibi, ilk kez 1999-2000 sezonunda Avrupa Hentbol Federasyon Kupası’nda (EHF Cup) oynamıştı. İzmirli kızlar, bugüne kadar dört kez Avrupa Hentbol Federasyon Kupası, dört kez Challenge Kupası, iki kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası (Cup Winners Cup) ve Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası’nda (EHF European Cup) mücadele etmişti. Hentbolcular, 2008-2009 sezonunda ise Challenge Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı göstermişti.

DHA