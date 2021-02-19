Bornova ilçesi, İzmir' küçük beldelerinden bir tanesidir. Bornova ilçesi yaz tatilinin yerli ve yabancı turist çeken şirin bir yeridir. Bornova'nın köklü kulübü Altınordu Futbol kulübü de bu ilimiz de bulunmaktadır.

Bornova Stadyumu nerede?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu, İzmir' in Bornova ilçesinde bulunmaktadır. Futbol takımlarından Altınordu iç saha maçlarını bu statta yapmaktadır. Altınordu takımı 1 Ekim 2016 yılın da bu saha da maçlarını oynamaya başlamıştır.

Bornova Stadyumu tarihi

Sahanın zemini doğal çim olarak bilinir. Yapımına 2014 yılında başlanmıştır. Sahanın açılış maçı ise Göztepe ile Elazığspor arasında oynanmıştır. Bu maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Bu stadta bir de UEFA U19 mücadelesine sahne olmuştur. Altınordu U19 ile S. Prag U19 takımları arasında geçen mücadele, Altınordu’nun 6 - 2'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştır.

Bornova Stadı kapasitesi ne kadar?

Bornova stadı kapasitesi oldukça düşüktür. Toplam kapasitesi 9.138 olarak belirlenmiştir. Çok amaçlı bir stadyum olarak da kullanılmaktadır. Bornova ilçesinin küçük bir yer olması da bu düşük kapasite de olmasının sebeplerindendir.

Bornova Stadı kaç kişiliktir?

Bornova stadı, son zaman da yapılan çalışmalarla kapasitesinin artması planlanmaktadır. Toplam kişi sayısı 9138 olan stadyum 2017 çalışmaları ile kapasitenin 11.500' e yükselmesi hedeflenmektedir.

Altınordu Futbol Takımı

Renkleri kırmızı - lacivert olan takım 26 Aralık 1923 yılında kuruldu. Şuan da TFF 1. Lig'de mücadele etmektedir. Bünyesinde başarılı futbolcular barındırır. Genç kadrosuyla da dikkat çekmektedir.