İzlanda ve Andorra maçlarının genel bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Andorra ile yapacağı maçların genel bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşması için satışa çıkan birinci, ikinci ve üçüncü kategori ile loca biletleri tükendi.

İzlanda için ayrılan misafir takım tribünü de Türk taraftarlara tahsis edildi. Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri, misafir takım tribününden bilet satın alabilecek. Her üyenin en fazla üç adet bilet satın alma hakkı bulunuyor. Türkiye-İzlanda müsabakasının misafir takım tribünü bilet fiyatları 20 lira olarak belirlendi.

Estadi Nacional Stadı'nda 17 Kasım Pazar günü saat 22.45'te oynanacak Andorra-Türkiye maçının misafir takım tribün biletlerinden ise her Milli Takım Taraftar Kulübü üyesi en fazla dört adet satın alabilecek.

Biletlerin yurt dışı teslimat noktası, "tff.org" ve "taraftarkulubu.tff.org" internet sitelerinden önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Bu karşılaşma için misafir tribün bilet fiyatlarının 175 lira olduğu duyuruldu.