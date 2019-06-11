A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım’da İzlanda mücadelesi öncesi aday kadroda 3 eksik göze çarpıyor. Kırmızı-beyazlılarda genç futbolcu Ozan Kabak Stuttgart’ta yaşadığı sakatlıktan dolayı aday kadrodan çıkarıldı. Ozan’ın yanı sıra Yunanistan ile oynanan özel maçta sakatlanan Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu da aday kadrodan çıkarılan diğer isimler oldu. 3 futbolcu İzlanda karşısında sahada olamayacak. H grubuna yeni Teknik Direktör Şenol Güneş ile birlikte 3’te 3 yaparak başlayan ve bu müsabakalarda kalesini gole kapatan Milliler, İzlanda karşısında da 3 puan alarak gruptaki avantajını sürdürmek istiyor.

İzlanda'nın 11'i: Halldorsson, Skulason, R. Sigurdsson, Arnason, Hermannson, B. Bjarnason, A. Gunnarsson, Gudmundsson, G. Sigurdsson, Bödvarsson

Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, İrfan Can, Dorukhan Toköz, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

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İzlanda - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Laugardalsvöllur Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak. Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

H Grubu'nda TSİ 21.45’te Andorra-Fransa ve Arnavutluk-Moldova maçları da oynanacak. Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan Ay-Yıldızlı ekip 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda averajla 3. sırada yer alıyor.

Düdük Marciniak’ta

Millilerin, yarın Laugardalsvöllur Stadı’nda 21.45’te karşı karşıya geleceği İzlanda mücadelesini, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak’ın yardımcılıklarını ise Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Tomasz Musial olacak.

Türkiye tek yumruk

İzlanda karşılaşması için bu ülkeye giden A Milli Takımımız’ın kafilesine havalimanında yapılan çirkin muamele sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemen olaya müdahale etti. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımız’ın İzlanda’nın Keflavik Uluslararası Havalimanı’nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ile ilgili bir görüşme yaptı. Erdoğan, telefonla aradığı Nihat Özdemir’e konuyla ilgili devletimizin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

'Elçimizi de gönderdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir’den, “Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında” mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi. Başkan Özdemir de, A Milli Takımımız’a destekleri için Erdoğan’a teşekkürlerini sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bundan sonraki süreci de yakından takip ettiği ve yetkililerden sık sık bilgi aldığı ifade edildi. Türkiye’nin ayrıca Norveç elçiliği aracılığıyla İzlanda’ya nota verdiği, Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman’ın Türkiye’nin rahatsızlığını vurgulamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere İzlanda’ya gittiği bildirildi.

'Hepsini UEFA’ya anlatacağız!'

TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzlanda’da yaşanan olayla ilgili konuştu. Başkan Özdemir, “Sadece biz değil bütün Türkiye buna bir tepki koydu. Bu muameleye layık değildik, böyle olmamalıydı. Ayrıca UEFA şartnamesine ve geleneklerine göre de bu durumun böyle olmaması gerekiyordu. Sağ olsun devletimiz bize hemen sahip çıktı. Türkiye Cumhuriyeti, Türk halkı, milletimiz bu işe çok büyük tepki koydu. Evet üzüntülüyüz ama inşallah bu olay sporcularımız üzerinde müspet bir durum oluşturur ve bize yapılan bu kabul edemeyeceğimiz olaya karşı iyi bir futbol oynayarak tepki koyarlar. Buradan puan ya da puanlarla dönerek başarımızın devam ettiğini hep beraber görelim” ifadelerini kullandı.

'Siyasi tarafı da var’

​Emre Belözoğlu’na yapılan fırça hareketini önce anlayamadıklarını söyleyen Özdemir, Norveç Büyükelçisi’nin İzlanda’ya gelerek konuyu açıklığa kavuşturduğunu ifade etti. Özdemir, “Irkçılığa benzeyen bir olay. Bunu ve burada yaşanan bütün olayları, UEFA’ya bir mektup halinde Başkan Vekilimiz Servet Yardımcı’nın önderliğinde anlatacağız. Devletlerarası bir konu bu ve maalesef siyasi tarafı olduğunu da görüyoruz. Devletimiz her türlü girişimi yapmaktadır. UEFA nezdinde de kesinlikle bir yaptırımı var ama bunu UEFA Yönetim Kurulu ya da UEFA Ceza Kurulu yapacaktır” açıklamasını yaptı.

Kasapoğlu, İzlanda’ya gitti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ay-Yıldızlılar’a yapılan kötü davranışlar sonrasında harekete geçti. İzlanda’nın yaptığının kabul edilemez olduğunu belirten Kasapoğlu, Milliler’e bu akşamki maç öncesi destek vermek için dün Reykjavik kentine gitti. Bu yolculuğunu da sosyal medyadan duyuran Kasapoğlu, “Millilerimiz yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz olarak en güçlü şekilde yanlarında olacağız. Millilerimiz için 82 milyon tek yürek” ifadelerini kullandı. Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, “A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda’da maruz kaldığı muamele diplomatik nezakete ve sportmenliğe uygun değildi. Olanlardan sorumlu tüm yetkilileri kınıyorum. Bu durumun takipçisi olacağız” yorumunu yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu: Gereği yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için İzlanda’ya giden Milli Takımımız’ın saatlerce havaalanında bekletilmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Yaşananlara tıpkı diğer devlet adamları gibi büyük tepki gösteren Çavuşoğlu, “Milli Takımımız’ın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın” yorumunda bulundu.

Kalın: Cevabı sahada verilecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla, İzlanda’da Ay-Yıldızlılar’ın uğradığı çirkin muameleye tepki gösterenler arasında yer aldı. Kalın, “Milli Takımımız’a İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz Milli Takım’ın yanındadır. En güzel cevabı Milli Takımımız sahada verecektir” dedi.

Konyaspor’dan yanıt gecikmedi

350 bin nüfuslu İzlanda’nın Morgunbladid Gazetesi’nin iddiasına göre Konya Havaalanı onaysız olduğu için A Milli Takımımız, havalimanında ek güvenlik taramasından geçirildi. Bu haber sonrası ise Konyaspor’dan bir açıklama geldi ve “Kulübümüz, UEFA Avrupa Ligi maçları için Konya’dan Portekiz (2), Avusturya, Ukrayna, Belçika ve Fransa’daki uluslararası havaalanlarına direkt uçuşlar gerçekleştirmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Reynisson: İki saat beklediler

İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson, “Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon, sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır” dedi. Reynisson, A Milli Takımımız’ın havalimanında 3.5 saat bekletilmediğini iddia ederek, “Türk Milli Takımı, Keflavik Havaalanı’na indikten yaklaşık 2 saat sonra Reykjavik’teki oteline vardı. Uzun güvenlik araması konusu abartılıyor” diye konuştu.

Türkiye-İzlanda rekabeti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı İzlanda ile şimdiye kadar yaptığı 11 maçın 2’sini kazandı. Milliler, 10’u resmi biri özel olmak üzere yaptıkları 11 maçta 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı. Altısı İzlanda’da, 5’i Türkiye’de oynanan bu maçlarda İzlanda’nın attığı 21 gole, Türkiye 10 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak 2017’de Eskişehir’de oynanan maçı İzlanda 3-0 kazanmıştı.

İlk randevu 1980’de

İlk olarak 24 Eylül 1980’de 1982 Dünya Kupası Elemeleri’nde İzmir’de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı. Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988’de 1990 Dünya Kupası Elemeleri’nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti. İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı. İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.

Son dakika golüyle EURO 2016’ya

İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde de aynı grupta yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik’te 9 Eylül 2014’te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı. Milliler, 13 Ekim 2015’te, gruptaki son maçında Konya’da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan’ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.

İki galibiyet de Türkiye’de

A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye’de oynadığı 5 maçın 2’sini kazanırken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. İstanbul’da oynadığı 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde rakibini 5-0, 2015’te de Konya’da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde ise 1-0 mağlup etti.

Reykjavik’te galibiyet yok

Türkiye, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 6 maçın 5’ini kaybederken birinde ise berabere kaldı. İki ülke milli takımları, Reykjavik’te üçü Dünya Kupası Elemeleri, ikisi Avrupa Şampiyonası Elemeleri, biri de özel olmak üzere 6 kez karşılaştı. Resmi maçlarda tek puanını 0-0’lık sonuçla 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde alan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası Elemeleri’ndeki maçları 2-0, 2-1 ve 2-0, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki diğer müsabakayı 3-0 yitirdi, özel karşılaşmayı ise 5-1 kaybetti.

Maçlar

Türkiye ile İzlanda A Milli Futbol Takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

24.09.1980 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 1-3

09.09.1981 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 0-2

12.10.1988 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-1

20.09.1989 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 1-2

17.07.1991 Reykjavik Özel 1-5

12.10.1994 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5-0

11.10.1995 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-0

09.09.2014 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-3

13.10.2015 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0

09.10.2016 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 0-2

06.10.2017 Eskişehir Dünya Kupası Elemeleri 0-3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

572. maç

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 572. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 300’ü resmi, 271’i özel 571 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 243’ü deplasmanda, 248’i evinde, 80’i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 753 gol attı, kalesinde 820 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 571 karşılaşmanın 490’ını Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Şenol Güneş yönetimindeki 56. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı’nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 56. maçına İzlanda mücadelesiyle çıkacak. Şenol Güneş yönetiminde 55 maçta milliler, 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 84 gol atarken, kalesinde 51 gole engel olamadı. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 37 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 23’ünü kazanırken, 7’sini yitirdi, 7’sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 69 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 571 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015’te İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0’lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye’nin 21 Mayıs 2014’te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova’nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019’daki altıncı maç

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda karşılaşması ile 2019 yılındaki altıncı maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk’u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir’de Moldova’yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya’da oynadığı özel maçlarda Yunanistan’ı 2-1, Özbekistan’ı da 2-0’la geçti. Milli takım, Konya’da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yendi.







