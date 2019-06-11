İzlanda - Türkiye maçı öncesi son dakika şoku!

İzlanda - Türkiye maçı öncesi son dakika gelişmesi. A Milli Takım'ın iki önemli ismi Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir'den son dakika haberi geldi.

Fransa ile oynadığımız maçta sakatlanan ve milli takım kampında son ana kadar tedavi gören iki oyuncu, milli takım kafilesi otelden ayrılmadan önce son bir kontrolden daha geçti.

Güneş stadda karar verecek

Cengiz ve Mahmut, milli takımlar doktoru tarafından detaylı bir incelemeye tutuldu ve durumlarıyla ilgili son bilgi teknik direktör Şenol Güneş'e iletildi.

Güneş'e verilen raporda iki oyuncudan Cengiz Ünder'in durumunun daha ciddi olduğu, Mahmut'un ise riske edilebileceği iletildi.

Cengiz çok zor, Mahmut belki

Bu gelişme sonrası Şenol Güneş, Cengiz ve Mahmut kararını erteledi. Güneş'in, maç öncesi oyuncuların ısınmalarını takip edip, daha sonra karar vermesi bekleniyor.

Ancak Cengiz Ünder'in oynama ihtimalinin çok düşük olduğu, Mahmut'un bir ihtimal 11'de yer alabileceği ifade ediliyor.

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